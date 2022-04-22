В сегодняшних условиях крайне важно поддержать наш спорт. Так считает министр молодежной политики и спорта Саратовской области Роман Грибов.

По его словам, основная задача — привлечь большее количество жителей региона к систематическим занятиям физической культурой.

Несмотря на внешние экономические условия, в регионе построят и отремонтируют ряд спортивных объектов.

-В 2022 году будет реконструирован стадион «Юность» в Вольске. Также началось строительство ледового дворца в Энгельсе. Его открытия очень ждут местные жители. В настоящий момент строители занимаются устройством фундамента ледовой арены, — рассказал Роман Грибов.

Также до сентября этого года планируется установить 5 площадок ГТО. Объекты появятся в Романовском, Краснокутском, Красноармейском, Ершовском и Аркадакском районах.