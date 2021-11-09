Прокуратурой Саратовской области проанализированы сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом и использованием оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на территории региона в течении этого года продолжает снижаться число таких преступлений на 27,3 %, с 44 до 32, из них с использованием огнестрельного оружия — 19 преступлений. В прошлом году их было 36. Больше всего таких преступлений было зарегистрировано в Вольском и Ленинском районах, а также в Энгельсе.

Также по сравнению с прошлым годом снижена регистрация преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия на 14 %. Наибольшее количество таких преступлений зарегистрировано в Энгельсе.