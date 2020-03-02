По оперативной информации, в феврале 2020 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено около 626 тысяч пассажиров, что на 4,6 процента меньше отмечаемого годом ранее. Из них поездами дальнего следования воспользовались почти 189 тысяч человек (+2,2 процента), пригородными поездами – 438 тысяч (-7,3 процента).

В январе-феврале 2020 года отправлено более 1,3 миллиона пассажиров (-4,5 процента к аналогичному периоду 2019 года), из них в дальнем следовании – более 446 тысяч пассажиров (+0,3 процента), в пригородном сообщении – более 864,5 тысячи (-6,8 процента).

Пассажирооборот по итогам января-февраля 2020 года составил более 404 миллионов пассажиров на километр (+3,5 процентов), в том числе в дальнем следовании – 367 миллионов пассажиров на километр (+четыре процента), в пригородном сообщении – 37,2 миллиона пассажиров на километр (-один процент). В феврале данный показатель превысил 170 миллионов пассажиров километр (+4,3 процента), в том числе в дальнем следовании – 152 миллиона пассажиров на километр (+5,1 процента), в пригородном сообщении – 18,2 миллиона пассажиров на километр (-2,8 процента).