В Год памяти и славы, с 5 по 10 сентября в Ростове-на-Дону состоялся XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы», сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта по Саратовской области.

Участниками фестиваля в этом году стали победители региональных отборочных этапов. Так, на финальном этапе студвесны встретились более двух тысяч студентов со всей России.

Всего на фестивале было заявлено девять направлений, включающих несколько номинаций: танцевальное и театральное направление, авторское театрализованное направление, журналистика, видео и шоу-программа региона. Впервые в этом году конкурсанты могли презентовать свои коллекции одежды на новом направлении «мода».

Пройдя все состязания, Саратовская область впервые завоевала гран-при фестиваля «Российская студенческая весна». От нашего региона в танцевальном направлении победила студентка четвертого курса СГУ им. Н.Г. Чернышевского Дарья Шереметьева с номером «Курская чеботуха».

— В Саратовской области – самая талантливая молодежь! И в этом в очередной раз смогла убедиться вся страна. Итоги XXVIII Всероссийского фестиваля это подтверждают! Наши ребят выиграли ГРАН-ПРИ в общекомандном зачете, оставив позади 70 регионов России, — радостно заявил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.