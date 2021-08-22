Мальчик не мог самостоятельно спуститься с крыши одного из гаражей.
Инцидент произошёл 22 августа в Октябрьском районе Саратова.
Около 16.00 спасатели областной службы спасения получили сигнал о находящемся в опасности ребенке.
Выяснилось что на 1-м проезде Степана Разина возле дома №3/7 малолетний влез на крышу гаража, а спуститься сам не может.
Спасателям пришлось применить альпинистское снаряжение, чтобы снять с высоты примерно в 5 метров 9-летнего мальчика.
Уточняется, что с ребёнком всё в порядке.
Фото: облспас