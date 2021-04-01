Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, труп которого был обнаружен в гаражах неподалеку от дома № 56 на Волгоградской улице в Вольске. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
Его тело обнаружил местный житель. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина.
Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия.
Неподалеку от его тела обнаружили верхнюю одежду и обувь. По предварительным данным, причиной смерти гражданина могло стать переохлаждение.
Проверка показала, что не стало 57-летнего местного жителя.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мужчины.
По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.