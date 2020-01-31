В Летном городке установили памятник знаменитой летчице, Герою Советского Союза Марине Расковой. А здание гарнизонного Дома офицеров признано историческим памятником. Все это произошло по инициативе и при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Своим мнением об этих событиях поделился председатель Общественного совета ЭМР учитель истории МО СОШ №21 Василий Буцких.

— В Летном городке произошло не только историческое, но и символическое событие: установлен памятник летчице, Герою Советского Союза Марине Расковой. В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Легенарный штурман и ее «женские полки» внесли огромный вклад в разгром врага. Ее имя прославило наш город, нашу землю. В этой тонкой работе скульптора отразились черты характера прославленной летчицы – её смелость, сила и неудержимость, а вместе с тем женственность.

В будущем монумент образует единый комплекс с реконструированным Домом офицеров, станет его «сердцем», что символично – Марина Раскова и «ночные ведьмы» первыми внесли свой вклад в славную историю этого здания.

Мы к этому долго шли и надеемся, что инициатива жителей нашего района, общественности будет реализована 9 Мая и на обновленной площадке перед домом офицером пройдут торжества. А новый памятник героической Марине Расковой на предстоящем юбилее Победы станет местом поклонения подвигу памяти дедам и отцам.

Все это стало возможным благодаря помощи и поддержке Председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который всегда откликается на просьбы жителей, — говорит учитель.