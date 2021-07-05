В саратовской городской клинической больнице №6 академика Кошелева произошло ЧП. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте учреждения.

В ночь с 4 на 5 июля поступил пациент на «скорой помощи» после отдыха на даче. Пациента сопровождал молодой человек, который был в «неадекватном состоянии».

— Мужчина представлялся «депутатом города Энгельса Владовичем», ругался с медицинским персоналом, оскорблял врачей. Терапевт, дежурившая на ночной смене в больнице, попыталась успокоить пациента. В ответ он напал на врача. Сотрудникам больницы удалось защитить коллегу и вызвать ГБР. В настоящее время написано заявление, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. На территории больницы установлены камеры наблюдения, которые зафиксировали злоумышленника. Записи с камер будут в ближайшее время переданы сотрудникам полиции. Терапевту первую помощь оказали коллеги по больнице. Сейчас ее жизнь и здоровье вне опасности, — отметили в сообщении.

Врачей призывают проявить солидарность и напомнить жителям региона о том, что нужно уважать и ценить труд медработников. Ведь они трудятся ежедневно и круглосуточно, даже в новогоднюю ночь.

Напомним, год назад произошел эксцесс в 1-й советской больнице. Тогда цыгане набросились на персонал учреждения после того, как им сообщили о смерти родственника. Правоохранители с трудом смогли увести табор.