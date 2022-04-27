Работники Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс
НК «Роснефть») и члены их семей приняли участие в городском
«ЭКОквесте», который прошел на открытой площадке резиденции «Мария» в
Энгельсе вблизи озера Сазанка.
Саратовский НПЗ второй год подряд вместе с организациями и
предприятиями города активно поддерживает интерактивный субботник
«ЭКОквест», организатором которого выступает саратовский региональный
оператор АО «Ситиматик».
«ЭКОквест» — это своеобразная проверка знаний. Вместе с инициаторами
субботника работники Саратовского НПЗ проверяют знания экологической
культуры. Интерактивная станция предприятия пользуется популярностью у
участников квеста. На ней они отвечают на интересные вопросы викторины,
связанные с экологической деятельностью НК «Роснефть» и предприятия. К
примеру, на знание образа жизни белых медведей, большой вклад в
сохранение популяции которых вносит Компания, или как начало
производства нефтепродуктов помогло спасти от исчезновения китов, из
которых до этого добывали жир, используемый в качестве топлива.
Увлекательная акция уже приобрела популярность среди работников
Саратовского НПЗ. В прошлом году, когда они участвовали в нем впервые,
было выставлено три команды. В этом году количество команд увеличилось
вдвое.
Все участники «ЭКОквеста» посоревновались в сборе и сортировке мусора
на время, выполнили интересные задания на знание экологической культуры,
приняли участие в познавательных мастер-классах. В итоге было собрано
2230 килограммов мусора, который в тот же день отправлен на
мусоросортировочный комплекс для утилизации.
Анастасия Черняева, лаборант химанализа Саратовского НПЗ:
— Во время квеста очистили лес от мусора, обошли все станции. Особенно
мне понравилась станция, где надо было разложить пакеты по степени их
влияния на природу, а также станция Саратовского НПЗ. В общем, активно
отдохнули, пополнили свой багаж экологических знаний и принесли пользу
природе. В дальнейшем с удовольствием буду участвовать в «ЭКОквестах».
Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая
часть корпоративной культуры и социальной политики НК «Роснефть».
Саратовский НПЗ – активный участник экологического движения. На
постоянной основе работники предприятия проводят экоакции «Чистый лес»,
«Чистый берег», «Чистый парк» по уборке территорий Заводского района
г.Саратова, высаживают кустарники и деревья, выпускают в Волгу мальков
ценных пород рыбы, осуществляют мониторинг качества воздуха и
родниковой воды в городе в рамках проектов «Чистый воздух» и «Чистая
вода». На предприятии действуют акции «Батарейки, сдавайтесь!» и
«Водорослям крышка» по сбору отработанных элементов питания и
пластиковых крышек.