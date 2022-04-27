Работники Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс

НК «Роснефть») и члены их семей приняли участие в городском

«ЭКОквесте», который прошел на открытой площадке резиденции «Мария» в

Энгельсе вблизи озера Сазанка.

Саратовский НПЗ второй год подряд вместе с организациями и

предприятиями города активно поддерживает интерактивный субботник

«ЭКОквест», организатором которого выступает саратовский региональный

оператор АО «Ситиматик».

«ЭКОквест» — это своеобразная проверка знаний. Вместе с инициаторами

субботника работники Саратовского НПЗ проверяют знания экологической

культуры. Интерактивная станция предприятия пользуется популярностью у

участников квеста. На ней они отвечают на интересные вопросы викторины,

связанные с экологической деятельностью НК «Роснефть» и предприятия. К

примеру, на знание образа жизни белых медведей, большой вклад в

сохранение популяции которых вносит Компания, или как начало

производства нефтепродуктов помогло спасти от исчезновения китов, из

которых до этого добывали жир, используемый в качестве топлива.

Увлекательная акция уже приобрела популярность среди работников

Саратовского НПЗ. В прошлом году, когда они участвовали в нем впервые,

было выставлено три команды. В этом году количество команд увеличилось

вдвое.

Все участники «ЭКОквеста» посоревновались в сборе и сортировке мусора

на время, выполнили интересные задания на знание экологической культуры,

приняли участие в познавательных мастер-классах. В итоге было собрано

2230 килограммов мусора, который в тот же день отправлен на

мусоросортировочный комплекс для утилизации.

Анастасия Черняева, лаборант химанализа Саратовского НПЗ:

— Во время квеста очистили лес от мусора, обошли все станции. Особенно

мне понравилась станция, где надо было разложить пакеты по степени их

влияния на природу, а также станция Саратовского НПЗ. В общем, активно

отдохнули, пополнили свой багаж экологических знаний и принесли пользу

природе. В дальнейшем с удовольствием буду участвовать в «ЭКОквестах».

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая

часть корпоративной культуры и социальной политики НК «Роснефть».

Саратовский НПЗ – активный участник экологического движения. На

постоянной основе работники предприятия проводят экоакции «Чистый лес»,

«Чистый берег», «Чистый парк» по уборке территорий Заводского района

г.Саратова, высаживают кустарники и деревья, выпускают в Волгу мальков

ценных пород рыбы, осуществляют мониторинг качества воздуха и

родниковой воды в городе в рамках проектов «Чистый воздух» и «Чистая

вода». На предприятии действуют акции «Батарейки, сдавайтесь!» и

«Водорослям крышка» по сбору отработанных элементов питания и

пластиковых крышек.