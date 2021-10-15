В Саратове в городском парке появилось граффити с котиками авторства художника Дмитрия Жумаева. Об этом сообщают кураторы проекта.

Он нарисовал новый арт-объект на экологическую тематику в рамках фестиваля уличного искусства «Стены смыслов». Граффити с котиками, которые представляют эталон экоповедения, появилось на одной из стен парка.

—Каждый котик так или иначе вносит свой вклад в чистоту Саратова. Например, благодаря работе городской службы уборки на улицах нет мусора – на рисунке эту роль воплощает кот в оранжевой спецодежде. Кошка с бантиком – это пример для саратовцев, ответственный житель, который сортирует и утилизирует отходы в специально отведенные для этого места, – поделился Жумаев.