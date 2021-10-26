Инцидент случился 22 октября в Октябрьском районе Саратова.

Как сообщили в областном ГУ МВД, здесь произошел вооруженый конфликт.

Вечером в минувшую пятницу на 2-й Садовой, в районе городского парка серьезно повздорила компания пьяных мужчин.

Два оппонента решили поколотить 35-летнего саратовца.

Однако намечаемый объект избиения не растерялся и, вынув травматический пистолет, который находился у гражданина на вполне законном основании, выстрелил сначала в землю в качестве предупреждения нападавшим, а потом — в одного из обидчиков.

— Было произведено несколько выстрелов. В результате 37-летний саратовец получил травмы и был доставлен в больницу, — уточнили подробности в полиции.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.