Сегодня с инфекционного отделения для больных с признаками внебольничной пневмонии, подтвержденной новой коронавирусной инфекцией ГУЗ «СГКБ №1 им.Ю.Я.Гордеева» выписан первый пациент, заболевший covid-19. Лечение проведено успешно.

— Сегодня с инфекционного отделения нашего учреждения был выписан первый выздоровевший пациент. Лечение и обследование больного проводилось в соответствии с временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ. Мужчина находился под постоянным наблюдением наших специалистов. В настоящее время симптомы вирусного заболевания у пациента отсутствуют, повторные тесты показали отрицательный результат. Пациент выписан домой с хорошей положительной динамикой, — отметил главный врач учреждения Евгений Ковалев.

— Огромное спасибо всему медицинскому персоналу, которые оказали мне качественную медицинскую помощь. Хочется отметить, что условия пребывания пациентов прекрасные. Врачи соблюдали эпидемиологические нормы. Еще раз благодарю всех, кто помог моему выздоровлению, спасибо врачам за профессионализм, — отметил Роман Сергеевич.

Напомним, инфекционное отделение ГУЗ «СГКБ им.Ю.Я.Гордеева» начало функционировать с 20 мая. Развернуто 60 коек круглосуточного пребывания для больных с признаками внебольничной пневмонии, подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, а также контактных с больными подтвержденной коронавирусной инфекцией при наличии клинических симптомов.