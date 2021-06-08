Озеленение в Городском парке Саратова продолжается. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Ранее инструментальная диагностика помогла выявить поврежденные насаждения — с гнилью и пустотами, которые создавали опасность для местных жителей.

По результатам обследования насаждений ООО «Квартал», который занимается содержанием парка, по согласованию с министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области получил от комиссии

по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений разрешение на замену деревьев. В этом году высажено 23 дуба — восстановление постепенное так как посадка деревьев возможна только на свободных освещенных участках.