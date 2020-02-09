Жаркая полемика разгорелась в Государственной думе на прошлой неделе. Чиновники обсудили русский вопрос, в котором упомянули Саратовскую область как вымирающий регион страны.

В своем выступлении лидер КПРФ Геннадий Зюганов заострил внимание на темпах убыли населения в регионах, с большой долей русского народа.

В ответ на это Вячеслав Володин вспомнил историю русских со времен Гражданской войны и напомнил коллегам о времени, когда русское население оказалось в трудном положении.

Обсуждение поддержал Владимир Жириновский, который пояснил, что в настоящее время коммунисты страны пытаются изменить свое отношение к русскому вопросу, однако 30 лет назад называли его фашистским.

Лидер «Единой России» Сергей Неверов тоже напомнил присутствующим, при ком в 90-е годы прошлого столетия приняли закон о приватизации и были отменены нестраховые периоды для начисления пенсии за декретный отпуск и службу в армии.