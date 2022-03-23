Аналогичная комиссия действовала в VII созыве Государственной Думы.

Сегодня депутаты Госдумы поддержали постановление «О Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России».

«Выслушав расширенный доклад председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Пискарева, единогласно приняли решение. Создали комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в наши внутренние дела», — отметил депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

К основным задачам деятельности комиссии относятся изучение и анализ фактов и обстоятельств вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, подготовка предложений о принятии законодательных мер по противодействию иновмешательства и инициатив по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и средств массовой информации о соответствующих фактах.