На сегодняшнем брифинге по противодействию коронавирусу замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер рассказал о возрасте заболевших коронавирусом граждан.

Если раньше это были лица старше 50-60 лет, то сейчас в группе риска лица 30-летнего возраста. В Энгельсе на днях поступили двое мужчин 40-летнего возраста. Болезнь развивалась настолько быстро, что несмотря на все усилия врачей, они скончались спустя сутки.

Чиновник отметил, что глобального изменения вируса нет, к эффективности вакцинации изменения не имеют отношения и вся вакцина эффективна против индийского штамма.

Советник министра здравоохранения Александр Колоколов отметил, что в ежедневную статистику по смертям от новой инфекции попадают непривитые люди.