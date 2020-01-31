В ГУ МЧС хотят наградить спасителя женщины на пожаре в Аткарске.

Информация об этом появилась в официальной группе ведомства соцсети ВКонтакте сообщили.

Напомним, 28 января на улице Луначарского горел частный дом. Сосед Виктор Мастюнин заметил возгорание и бросился на помощь. Он взломал дверь и вместе с еще одним соседом спас 53-летняя хозяйку жилища. ее 42-летний сожитель не смог выбраться и погиб.

За проявленное мужество и решительность руководство ГУ МЧС будет ходатайствовать о награждении Мастюнина.