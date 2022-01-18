В ГУ МВД просят откликнуться свидетелей ДТП в Энгельсе, которое произошло 13 января.

Напомним, в Энгельсском районе водитель грузового фургона двигался по трассе с большой скоростью. Водитель не учел сложные дорожные метеорологические условия и несвоевременно применил маневр торможения, допустив занос и выезд на полосу встречного движения. На встречной полосе он столкнулся со «Шкодой». В результате ДТП трое пассажиров иномарки скончались на месте. Водитель и еще один пассажир с полученными повреждениями были госпитализированы в больницу.

По данным следствия, еще одним из участников ДТП мог стать водитель транспортного средства, предположительно автомашины «ВАЗ 2107» красного, бордового либо вишневого цвета.

Отдел по расследованию ДТП просит откликнуться очевидцев данного происшествия и обратиться по телефонам: 99-46-66, 99-46-88 или по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 88, кабинет № 805.