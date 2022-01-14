В ГУ МВД Саратовской области сообщают, что, несмотря на профилактические меры, жители региона продолжают отдавать большие суммы мошенникам. Одна из самых распространенных схем обмана – звонок из банка с сообщением о кредите.

Так обманули накануне жителя Озинок. 65-летний мужчина поверил позвонившему якобы из банка и под руководством собеседника «отзеркалил» действия аферистов – оформил кредит через онлайн-приложение банка и перевел на «безопасный счет» 274 тысячи рублей.

В такую же ловушку попала и 36-летняя жительница Ртищева, которая перевела мошенникам 213 тысяч рублей. 41-летняя жительница Энгельса также поверила в фейковый кредит и отдала мошенниками 450 тысяч рублей.