В ходе проверок в школе № 9 Балашова нашли нарушения в организации питания учеников

В Балашове стали известны подробности проверки системы питания в школе № 9, после которой был уволен директор Андрей Рыжков.

По информации «Балашовской правды», 14 января в школу поступила партия продуктов, приёмка которой была проведена с нарушениями. Не был оформлен журнал контроля, что сделало невозможным оценку количества и качества поставленного сырья. Также в учреждении не актуализировался приказ о составе бракеражной комиссии.

В тот же день школьный пищеблок не работал, и детей не кормили. Несмотря на санитарные нормы, ограничивающие учебный процесс без питания четырьмя часами, в некоторых классах провели по семь уроков.

Сейчас школа перешла на самостоятельное приготовление пищи, как рекомендовали власти ранее, и ситуация стабилизировалась. Официальные результаты проверки пока не обнародованы.

Ольга Сергеева