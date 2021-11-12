В холодильнике жителя Октябрьского района Саратова нашли 103 грамма марихуаны, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе следственно-оперативных мероприятий было выявлено, что в квартире 21-летнего саратовца хранятся наркотики. При обыске квартиры был обнаружен пакет с марихуаной, который молодей человек хранил в своем холодильнике.

В пакете было 103 грамма марихуаны. Молодой человек признался, что приобрел и хранил ее для собственного употребления. Санкция подразумевает от трех до 10 лет лишения свободы. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.