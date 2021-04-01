Фонд сохранения и развития историко-культурного наследия Хвалынского района Саратовской области «Сосновый остров» в 2021 году стал победителем конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Гений и место». Проект направлен на популяризацию города Хвалынска как родины знаменитого художника К.С. Петрова-Водкина.

Одним из мероприятий проекта стало создание аудиогида по его мемориальному дому-музею и картинной галерее, носящей его имя. В рамках реализации проекта было приобретено 14 bluetooth-меток, проведена аудиозапись экскурсий. Приобретенное оборудование уже установлено и каждый желающий может воспользоваться новой услугой и погрузиться в художественный мир города Хвалынска и его культурного наследия.

Как правило, в провинциальных музеях небольшой штат сотрудников и одиночные или малочисленные группы, посещающие музей и картинную галерею, не всегда могут воспользоваться услугой экскурсовода, в связи с занятостью последнего другими группами. Аудиогид как раз и направлен на охват этих групп.