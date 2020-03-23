В Хвалынске парень нападал на людей с ножом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Летом прошлого года пьяный 23-летний подсудимый начал конфликтовать с двумя 35-летними мужчинами. Ссора набирала обороты, зачинщик достал раскладной нож и пырнул одного из обидчиков в голень. После применения режущего оружия злоумышленник начал угрожать оппонентам расправой, после чего скрылся.

Суд рассмотрел все детали происшествия и не смотря на то, что подсудимый вину не признал, его приговорили к лишению свободы на три года и шесть месяцев в колонии строгого режима.