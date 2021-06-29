Депутат госдумы Николай Панков с общественным советом многодетных семей Хвалынска обсудил межевание земельных участков и подведение коммуникаций.

На предыдущих встречах был поднят вопрос о необходимости ускорить работы.

— Для того, чтобы люди могли начать строить свои дома, нужно не только размежевать участки, но и обеспечить проезд, подвести электроэнергию и воду. Вижу, есть сдвиги в положительную сторону, но затягивать работы больше нельзя, люди и так очень долго ждали свои участки, — подчеркнул Николай Панков.

Сейчас продолжаются работы по расчистке от растительности. Обозначены границы участков, и люди теперь точно знают, где расположена их земля. Готовится проект по водоснабжению.

— Результат уже виден. Считаю, темпы подведения коммуникаций зависят и от собственников участков. Поэтому постараемся быстро и организованно подавать заявления, — отметила Анна Щенникова, возглавляющая общественный совет многодетных семей.