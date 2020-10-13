В Хвалынске началась расчистка земельных участков многодетных семей и подготовка к разметке границ территорий. Эту проблему подняли жители на встрече с депутатом Госдумы Николаем Панковым во время региональной недели.

На встрече на Садовом проезде хвалынцы рассказали парламентарию, что не могут начать строительство или благоустроить свою землю, так как участки отмежеваны только на бумаге. В течение октября территорию расчистят от зарослей и разметят границы. После этого начнется подготовка «дорожных карт» для проведения коммуникаций.

Также решается вопрос по обеспечению коммуникациями участков многодетных семей, расположенных на ул. Купеческой. До конца года здесь планируется наладить водоснабжение.

— Мнение каждого должно быть услышано, мы об этом говорили с руководством района и пришли к пониманию. Люди должны знать хотя бы приблизительные сроки, когда здесь будет вода, электроэнергия, газ, и когда они смогут начать строить свои дома. Чтобы наладить постоянное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, поднял вопрос о необходимости присутствия их руководства на заседаниях профильной рабочей группы в Правительстве области. Будем поэтапно решать вопросы, важные для многодетных семей Хвалынска, как это уже несколько лет делаем в Балаково. Там уже готовы коммуникации в 21 микрорайоне, продолжаем решать вопросы по газу и воде в 4Б микрорайоне. Со временем будет закрыт вопрос с газом в Подсосенках и Натальино. Отмечу — много вопросов задают многодетные семьи Волжского района Саратова. С ними также обсудим, что необходимо сделать, — отметил Николай Панков.