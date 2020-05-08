В селе Демкино Хвалынского района накануне Дня Победы восстановлено воинское захоронение. С такой просьбой к депутату Госдумы Николаю Панкову обратилась жительница Балаково, ветеран труда Тамара Валентиновна Корнева. На кладбище в Демкино похоронен ее отец, участник Великой Отечественной войны Валентин Антонович Морозов.

Валентин Морозов прошел всю войну с самого начала и до конца. Был танкистом, затем после двух ранений опять вернулся на фронт уже в качестве слесаря-ремонтника. А 10 мая 1945 года его танковую бригаду отправили в эшелонах на Дальний Восток на войну с Японией. Домой он вернулся лишь в конце ноября, но ранения подорвали его здоровье, и Валентин Антонович скончался в 1961 году.

Как рассказала Тамара Валентиновна Корнева, со временем ранее установленный памятник пришёл в негодность, но восстановить его самостоятельно у нее не было средств. После ее обращения к Николаю Панкову, на могиле ветерана за счет благотворительных средств был установлен новый мраморный памятник.

Уже заказала фотографию отца, чтобы разместить на памятнике. Огромное человеческое спасибо Николаю Васильевичу за то, что откликнулся на просьбу, — сказала Тамара Валентиновна.

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