В селе Демкино Хвалынского района накануне Дня Победы восстановлено воинское захоронение. С такой просьбой к депутату Госдумы Николаю Панкову обратилась жительница Балаково, ветеран труда Тамара Валентиновна Корнева. На кладбище в Демкино похоронен ее отец, участник Великой Отечественной войны Валентин Антонович Морозов.

Валентин Морозов прошел всю войну с самого начала и до конца. Был танкистом, затем после двух ранений опять вернулся на фронт уже в качестве слесаря-ремонтника. А 10 мая 1945 года его танковую бригаду отправили в эшелонах на Дальний Восток на войну с Японией. Домой он вернулся лишь в конце ноября, но ранения подорвали его здоровье, и Валентин Антонович скончался в 1961 году.

Как рассказала Тамара Валентиновна Корнева, со временем ранее установленный памятник пришёл в негодность, но восстановить его самостоятельно у нее не было средств. После ее обращения к Николаю Панкову, на могиле ветерана за счет благотворительных средств был установлен новый мраморный памятник.

— Уже заказала фотографию отца, чтобы разместить на памятнике. Огромное человеческое спасибо Николаю Васильевичу за то, что откликнулся на просьбу, — сказала Тамара Валентиновна.