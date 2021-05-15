В Саратовской области продолжаются довыборы в областную думу. По информации избиркома, с избирательных участков поступает информация о неправомерных действиях со стороны наблюдателей одной из политических партий и членов комиссий с правом совещательного голоса об опломбировании стационарных и переносных ящиков для голосования и сейфов индикаторными пломбами неустановленного образца.

За отказами следуют жалобы о нехватке имеющихся мер защиты.

— Ранее такие провокации были зафиксированы на выборах в других субъектах, например в Ярославской области. Напоминаем, что в соответствии с законом, переносные и стационарные ящики для голосования опечатываются печатью участковой комиссии (опломбируется). В соответствии с Временным положением об особенностях голосования, установлении итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утвержденным ЦИК России, прорезь на стационарном ящике по окончании времени голосования в первые два дня голосования опечатывается с помощью индикаторной номерной пломбы, что фиксируется в акте, — сообщили в ИКСО.