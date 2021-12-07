Сегодня, 7 декабря, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о ходе строительства в новой инфекционной больнице Саратова.

На объекте задействованы 340 строителей и 160 человек техперсонала и десять спецмашин.

-Сейчас подключается система видеонаблюдения. Специалисты настраивают аппарат компьютерной томографии, устанавливают рентген-аппарата. На этой неделе должны привезти МРТ. Продолжается опрессовка кислородной системы. Персонал направляют в операционные и родильные помещения.

Напомню, новая инфекционная больница Саратова строится при поддержке Спикера ГД Вячеслава Володина, — написал политик.