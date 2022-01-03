В Саратовской области внедрят «Технологию изготовления конического подшипника кассетного типа с телами качения повышенного ресурса». В рамках намедни подписанного первого специального контракта (СПИК 2.0) ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» построит современное производство конического подшипника, пишет сегодня, 3 января, в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Компания до 2025 года вложит в проект 2,2 млрд рублей.

— Инвестиции будут направлены на приобретение и ввод в эксплуатацию высокосовременного технологического оборудования для производства ключевых компонентов кассетных подшипников (ролики и уплотнения), что приведет к сто процентной локализации конического подшипника кассетного типа на территории Саратовской области.

Кроме того, в срок до 2025 года будет дополнительно создано 82 рабочих места. Объем произведенной промышленной продукции в рамках соглашения — 2,9 млн подшипников общей стоимостью 90 млрд рублей, — пишет Бусаргин.

Инвестор получит гарантии сохранения оговоренных налоговых условий, упрощенный доступ к госзаказу и ускоренную упрощенную процедуру получения статуса российского производителя.

В сотрудничестве с предприятием также заинтересовались Балаковский филиала АО «Апатит» и ООО «Саратоворгсинтез».