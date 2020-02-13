Пока все мирные жители нашей страны спят, мошенники придумывают новые способы завладеть чужими доверием и деньгами.

В сети появилась фейковая реклама в которой сказано, что каждому россиянину положена обязательная выплата в размере 50 тысяч рублей. На фото изображены всем известные ведущие новостей на телеканале «Россия 1», а сам пост опубликован якобы от имени телеканала.

Внизу экрана зазывающая надпись «Экстренный выпуск. От 50 тысяч каждому гр. РФ». Однако при нажатии на название телеканала открывается совершенно другая группа. Аферисты даже позаботились о «правдоподобных» комментариях под постом. Подставные аккаунты пишут, что деньги приходят в течение получаса, а операция максимально проста.

На официальной странице tvrussia в Instagram опровергли новость о ложных выплатах и разместили памятку, как опознать поддельный аккаунт:

— Обратить внимание на название. У фейкового аккаунта «Телеканал Россия1» не будет пробела перед «1»;

— Пост обозначен меткой «реклама»;

— При нажатии на название открывается другое сообщество.

Сотрудники телеканала просят быть внимательнее и оповестить своих близких о мошенниках.