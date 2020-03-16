На трёх сайтах обнаружили продажу электроудочек, которые наносят вред водоемам и рыбам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Прокуратура фрунзенского района Саратова проверила на законность товары в интернете. По правилами у нас запрещена продажа электроудочек, в обычных магазинах их нет. Однако на просторах интернета есть выбор. На сайтах с запрещённым товаром свободный вход и не требуется регистрация.

Электроудочки работают с помощью подачи в воду электрического разряда, и зачастую их используют браконьеры. Использование таких удочек оказывает катастрофические последствия для ихтиофауны от воздействия мощных электрозарядов.

Надзорный орган направил административное исковое заявление в суд, которое было удовлетворено. Сайты заблокированы.