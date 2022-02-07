Почти 10 тысяч человек уже подписали петицию за отставку главы Чечни на платформе Chаnge.org.

Автор петиции Илья Яшин напоминает, что Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику уже 15 лет.

— За это время он превратил регион в обособленное государство внутри РФ. В Чечне действуют свои порядки, а российские законы по сути не работают.

Кадыров сформировал в Чечне региональную армию, которая лояльна лично ему. Он давал публичные распоряжения стрелять в силовиков из других регионов России, которые действуют на его территории без разрешения чеченских властей.

Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию «кровной мести» и обещают отрезать головы своим оппонентам, — отмечается в обращении.

Активисты считают, что Рамзан Кадыров не соответствует занимаемой должности и не может быть государственным служащим.

В связи с этим все подписавшие обращение к главе России Владимиру Путину просят отправить Кадырова в отставку.

Только за 17 часов после размещения петиции против Кадырова ее подписали 10 тысяч человек. Сбор подписей продолжается.