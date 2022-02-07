Почти 10 тысяч человек уже подписали петицию за отставку главы Чечни на платформе Chаnge.org.

Автор петиции Илья Яшин напоминает, что Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику уже 15 лет.

За это время он превратил регион в обособленное государство внутри РФ. В Чечне действуют свои порядки, а российские законы по сути не работают.

Кадыров сформировал в Чечне региональную армию, которая лояльна лично ему. Он давал публичные распоряжения стрелять в силовиков из других регионов России, которые действуют на его территории без разрешения чеченских властей.

Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию «кровной мести» и обещают отрезать головы своим оппонентам, — отмечается в обращении. 

Активисты считают, что Рамзан Кадыров не соответствует занимаемой должности и не может быть государственным служащим.

В связи с этим все подписавшие обращение к главе России Владимиру Путину просят отправить Кадырова в отставку.

Только за 17 часов после размещения петиции против Кадырова ее подписали 10 тысяч человек. Сбор подписей продолжается. 

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