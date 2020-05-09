В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в Саратове появился уникальный арт-объект — «Поезд Победы», сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Идея создать необычный «экспонат» пришла команде Исторического парка «Россия — Моя история» в самом начале Года Памяти и Славы.

«Поезд Победы» — это, пожалуй, один из самых ярких символов, связанных с Великой Отечественной войной. Он напоминает о трагических днях, когда миллионы людей, садясь в вагон поезда, отправлялись на фронт, прощаясь навсегда со своими близкими. В то же время, поезд — символ радости встречи, с теми, кто, пройдя через горнило войны, вернулся домой с Победой.

«Поезд Победы», выполненный в технике 3D, теперь украшает территорию парка «Россия — Моя история». Реализовали творческую задумку художники Олег Зябкин и Владислав Гранит из граффити-мастерской Skills.

«Поезд Победы» будет доступен в часы работы Исторического парка всем желающим, как только позволит эпидемиологическая ситуация. А пока, предлагаем вам посмотреть, как создавался арт-объект.