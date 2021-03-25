Председатель ГД Вячеслав Володин посетил строящийся приют для животных в Заводском районе Саратова.

Напомним, решение о создании учреждения было принято после встречи с зоозащитниками в 2020 году.

Там могут находится одновременно 400 животных.

Сегодня там делают внутренние инженерные системы, отделывают помещения. Вольеры полностью смонтированы. Здесь будет и ветеринарная клиника.

В мае работы планируют закончить и передать объект городу. Вячеслав Володин призвал региональные власти как можно быстрее ввести приют в эксплуатацию. И проанализировать возможность увеличения числа вольеров в будущем.

—Жители жалуются. Надо заниматься проблемой с собаками цивилизованно. В ситуации с бездомными животными виноваты люди, так как бросают питомцев, — сказал федеральный политик.

Он призвал поддерживать частные приюты, которым не хватает финансирования. И подчеркнул, что местным властям нужно заняться отловом и размещением животных в имеющихся приютах.