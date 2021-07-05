В Саратовской области в июне, впервые в этом году, родилась тройня. Об этом сообщили в управлении по делам ЗАГС региона.

Это семья Познышевых из Красноармейска. Там уже есть девятилетний ребенок, родители планировали второго. В итоге родились еще три мальчика.

Отмечается, что за полгода в регионе родилось 8,899 тысячи детей — на 50 процентов больше, чем за этот же период в прошлом году.

С января по июнь текущего года было зарегистрировано 4,732 тысячи браков, почти на 28 процентов больше, чем за первое полугодие 2020 года – 3,701 тысячи.