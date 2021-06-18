На сегодняшнем 363-м заседании избиркома Саратовской области член партии «Яблоко» Федор Деменчук выступил с предложением исключить из его состава главу избиркома Волжского района города за многочисленные нарушения в проведении дополнительных выборов в местную думу.

Речь идет о представителе КПРФ Алие Мавриной.

Эту идею он озвучил по видеосвязи, остальные присутствующие ее отклонили.

— Со всеми вопросами, возникавшими во время голосования, мы разбирались. С членами комиссии мы будем проводить обучение, указывать на ошибки, — сказала на это член председатель избирательной комиссии Ирина Романова.