В Ижевске состоялась торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье» с участием полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Юным саратовским актерам из театра-студии «Театралика» вручили награду за «Лучший детский спектакль», а режиссеру победного спектакля Анжелике Лозановски — за «Лучшую режиссерскую работу».

Также на церемонии побывали художницы из Саратова, занявшие 1 и 2 место конкурса афиш и плакатов «Театральное Приволжье».

-Я очень рад, что у нас появляется добрая традиция собираться всем театральным сообществом на Удмуртской земле, награждать лучших молодых актеров и режиссеров. Фестиваль «Театральное Приволжье» стал центром притяжения, узнаваемым и объединяющим культурным брендом округа, — отметил Комаров.