В организациях общепита и культуры отменяется обязательно социальное дистанцирование.

Изменены ограничительные мероприятия по организации работы культовых сооружений, организаций, предоставляющих развлекательные, культурные, стоматологические, парикмахерские услуги, а также услуги по организации общественного питания, физической подготовки, розничной торговли, многофункциональных центров «Мои документы».

Отменены требования к обеспечению обязательной социальной дистанции между посетителями в 1,5 метра.

Об этом сообщает в своем Телеграм-канале председатель облправительства Роман Бусаргин.

Решение связано с тем, что более 70% заболевших переносят новую коронавирусную инфекцию в легкой форме, а также принятием новых методических рекомендаций по проведению противоэпидемических мероприятий в условиях широкого распространения штамма «омикрон».