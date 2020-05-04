В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, юнармейцы СОШ №24 получили в подарок от депутата Саратовской областной думы Андрей Воробьёва — 20 комплектов новой формы.

Во время визита парламентарий передал парадные костюмы директору этого образовательного учреждения. Теперь учащиеся 8-го класса смогут вступить в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», основная цель которого воспитание молодежи в духе патриотизма.

— Это всероссийское движение школьников помогает воспитывать в подрастающем поколении чувство гражданской ответственности за страну, а также сформировать у подростков позитивное отношение к воинской службе. В будущем эти ребята выберут для себя различные профессии, возможно и не связанные с службой в армии. Но сейчас можно сказать с уверенностью только одно: юнармейцы вырастут патриотами, — отметил депутат.

Сегодня во всех 85 российских регионах действуют юнармейские отряды, которые насчитывают более 700 тысяч школьников. Во время встречи директор школы вручила Андрею Викторовичу благодарственное письмо за курирование юнармейского движения. Стоит отметить, что депутат не первый раз оказывает поддержку этому учреждению образования. За счёт личных средств облдепа, осенью прошлого года, в школе были проведены ремонтные работы отопительной системы. Сегодня ведутся подготовительные работы по замене старых окон на современные стеклопакеты в спортивном зале.