В ГУ МВД по Саратову рассказали, что случилось с 36-летней саратовчанкой, после распития спиртного в сомнительной компании.

36-летняя жительница Кировского района обратилась в полицию с заявлением о краже. Заявительница сообщила, что накануне принимала в гостях знакомого, застолье не обошлось без спиртного. После ухода мужчины, она обнаружила пропажу телефона и микроволновой печи. Ущерб от нечистого на руку гостя женщина оценила в 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 31-летний саратовец, также установлен и соучастник – 28-летний гражданин, оба мужчины ранее неоднократно судимы.

Похищенное не изъято – трофеи подозреваемые сдали в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратили.