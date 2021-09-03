Заболевших коронавирусом в Саратове с каждым днем становится всё больше. По данным на 3 сентября в области выявили еще 242 случая заболевания. Однако лекарств жители города по-прежнему не получают.

— Лекарств у нас нет, когда появятся мы не знаем. Может быть, на следующей неделе. Если будут, привезем, — именно так отвечает медсестра девятой городской поликлиники в Елшанке новым заболевшим. При этом на десятидневный карантин человек сесть обязан, но на вопрос, как быть с продуктами в эти две недели, врачи не отвечают.

По словам зараженных, сдать тест на коронавирус в государственной поликлинике тоже не так просто.

—Нам коронавирус подтвердили спустя две недели. Сначала тест никто не хотел брать, потом результаты «потерялись» и оказались в другой поликлинике, хотя готовы и так были не через два дня, а через неделю. Теперь выяснилось, что тест положительный и у меня, и у матери, но лекарств нет и когда они появятся неизвестно. В каком состоянии находятся больные — никого не интересует, — рассказывает местная жительница.

В группах социальных сетей похожие истории пишут и другие саратовцы. Люди жалуются на то, что неделями находятся в ожидании препаратов, а врачи и вовсе «забывают» перезвонить заболевшим. Прогнозов по появлению лекарств никто не дает.