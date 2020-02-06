Студенты Саратовской консерватории из Китая, которые возвращаются с каникул на учебу на две недели помещаются в карантин. Об этом информационному порталу «Новости Саратова» рассказала руководитель отдела международной деятельности СГК Наталья Григорьева.

По ее словам, сейчас в карантине находится 14 студентов из Китая, выезжавших на родину на каникулы. Все они вернулись из КНР самолетами через терминал F аэропорта «Шереметьево».

— Сейчас они изолированы в общежитии. За их состоянием наблюдают медики, — сказала она.

Сейчас в Саратовской консерватории обучается около 90 студентов из Китая.

Напомним, около трех недель назад в китайском городе-побратиме Саратова Ухане вспыхнула эпидемия ранее неизвестного вирусного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-ncoV. На заболевание быстро обратили внимание во всем мире. Вскоре губернатор Саратовской области Валерий Радаев распорядился внести в региональный план план по борьбе с вирусными инфекциями изменение с учетов новой болезни. В конце явнаря стало известно о госпитализации на обследование на вирус студентки консерватории, вернувшейся с каникул. Еще через неделю на коронавирус 2019-ncoV проверяли жительницу Энгельса, вернувшуюся из одной из стран Юго-Восточной Азии. Сейчас известно о том, что на новый вирус проверены уже четыре жителя области.

По некоторым данным, вакцину от нового вируса разрабатывают ученые саратовского института «Микроб».