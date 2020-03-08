Вчера, 7 марта, в районе станции Сайхин сошел с рельсов грузовой поезд Саратов-Астрахань. Об этом сообщает пресс-служба ПривЖД.

Товарный поезд №10518 был перевозил зерно. Пять вагонов состава сошли на бок. Пострадавших среди сотрудников железной дороги и гражданских лиц нет, экологии также ничего не угрожает. В результате происшествия задержаны пассажирские поезда № 109 Астрахань – Санкт-Петербург, №110 Санкт-Петербург – Астрахань и № 85 Махачкала – Москва. Они направлены измененным маршрутом. Время задержки поездов приблизительно составило от двух до четырех часов. Грузовые поезда отправлены другим путем.

На устранении данного происшествия были отправлены 16 работников РЖД и четыре сотрудника МЧС Казахстана. Все подробности крушения выясняются.