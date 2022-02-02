Служба исследований hh.ru выяснила, как работники и компании Поволжья отреагировали на распространение

штамма «Омикрон». О результатах сообщает пресс-служба.

Очередная волна коронавируса и риски введения новых локдаунов не вызывают никаких опасений у 42% работников ПФО. При этом еще 42% все же боятся за свое здоровье и своих близких, 22% опасается снижения доходов. По 13% боятся

роста расходов или вероятности остаться без работы.

Среди самых распространенных мер по борьбе с распространением Covid-19 в компаниях сейчас применяются дезинфекция рук и поверхностей (61%), домашний режим сотрудников при первых признаках ОРВИ (54%), измерение температуры (45%).

20% работников ответили, что в их компаниях нет никаких мер по борьбе с распространением инфекции.