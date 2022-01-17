В Кировском районе Саратова местный житель ограбил ларек быстрого питания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По заявлению продавца, мужчина напал на помещение ларька быстрого питания на улице Колхозная площадь, и, угрожая ножом, открыто похитил 6 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

«По горячим следам» сотрудниками патрульно-постовой службы задержан ранее судимый 38-летний безработный мужчина. Он признался, что 1680 рублей потратил на личные нужды. Остальные деньги изъяты при задержании.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.