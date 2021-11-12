В связи с ремонтными работами по адресу Симбирская, 40, сегодня, 12 ноября, в домах Кировского района Саратова отключили холодную воду.

Под отключение попали абоненты по улице Большая Горная от Симбирской до Веселой. Включить поду обещают к 20:00.