Домой Рубрики Новости Саратова В Кировском районе Саратова отключили холодную воду РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Кировском районе Саратова отключили холодную воду По Новости Саратова - 12.11.2021 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В связи с ремонтными работами по адресу Симбирская, 40, сегодня, 12 ноября, в домах Кировского района Саратова отключили холодную воду. Под отключение попали абоненты по улице Большая Горная от Симбирской до Веселой. Включить поду обещают к 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Житель Ленинского района Саратова найден мертвым у себя дома На совещании по аграрным вопросам Саратовской области подняли проблемы экологии СГЮА приглашает на День открытых дверей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Житель Ленинского района Саратова найден мертвым у себя дома Новости Саратова - 12.11.2021 0 Житель Ленинского района Саратова найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Мужчина длительное время не выходил на связь, в связи с чем... На совещании по аграрным вопросам Саратовской области подняли проблемы экологии 12.11.2021 СГЮА приглашает на День открытых дверей 12.11.2021 В Кировском районе Саратова отключили холодную воду 12.11.2021 Уже с 13 ноября в Саратовском цирке начинаются гастроли новой программы,... 12.11.2021