Домой Рубрики Новости Саратова В Кировском районе Саратова отключили холодную воду РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Кировском районе Саратова отключили холодную воду По Новости Саратова - 26.11.2021 61 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В связи с ремонтом водопровода по адресу Танкистов, 87, сегодня, 26 ноября, в Кировском районе Саратова отключили холодную воду. Отключение коснулось микрорайона «Молочка». Планируемое время окончания работ — 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мужчина на иномарке протаранил столб в Саратове Олег Костин поблагодарил мусульман Саратова за помощь в «красных зонах» Женская волейбольная сборная ПИУ РАНХиГС вошла в тройку победителей студенческих игр вузов ПФО ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мужчина на иномарке протаранил столб в Саратове Новости Саратова - 26.11.2021 0 Сегодня, 26 ноября, у дома 9Б по улице Полтавская произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратову. 47-летний мужчина за рулем "Hyundai Solaris" не... Олег Костин поблагодарил мусульман Саратова за помощь в «красных зонах» 26.11.2021 Женская волейбольная сборная ПИУ РАНХиГС вошла в тройку победителей студенческих игр... 26.11.2021 Роман Бусаргин: В Саратовской области откроются принципиально новые модельные библиотеки 26.11.2021 Балаковцы высказались против строительства 25-этажного жилого дома на месте бывшего Кирпичного... 26.11.2021