В связи с ремонтом водопровода по адресу Танкистов, 87, сегодня, 26 ноября, в Кировском районе Саратова отключили холодную воду.

Отключение коснулось микрорайона «Молочка». Планируемое время окончания работ — 20:00.

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