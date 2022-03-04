Накануне, 3 марта, открылся электронный аукцион по определению подрядной организации, которая займется проектированием строительства ливневой канализации на улице Зерновая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Для устранения подтопления ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области» канализацию планируется спроектировать площадью более 8 тысяч кв. м и общей протяженностью трубопроводов 1175 п.м и диаметром от 200 до 500 мм.

Объект планируется расположить в границах: улица Зерновая, 3-й Сибирский проезд, 5-й Сибирский проезд, а также зоны застройки частными домами.

По его длине предполагается установка 25 дождеприемных и смотровых колодцев.

Точная протяженность, диаметр и способ прокладки трубопроводов будущей ливневой канализации и дренажа будут определены в процессе проектирования.

Проект необходимо разработать до 31 октября 2022 года.