В Саратовской области организована доследственная проверка по факту смерти 8-летней девочки. Об этом сообщает прессс-служба СУ СКР по региону.

Накануне днем, 10 февраля, 8-летняя девочка находилась вместе с 41-летней матерью дома в Кировском районе Саратова. Утром девочка пожаловалась на плохое самочувствие. В связи с ухудшением общего состояния ребенка, вечером мать вызвала бригаду «скорой». По приезду врачами были проведены реанимационные мероприятия, которые не дали результата. Девочка умерла.

В ходе осмотра было установлено, что признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено.

Осуществляется сбор информации о семье девочки, выясняются все обстоятельства произошедшего.