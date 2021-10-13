Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел 91-летней женщины и 65-летнего мужчины в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

12 октября жительница одного из домов по 2-му Магнитному проезду Саратова обратилась в полицию, сообщив о том, что проживающие по соседству пожилая женщина и ее сын длительное время не выходят из квартиры. Сотрудники полиции получили доступ в квартиру и обнаружили там в коридоре на полу тело 91-летней женщины, а также тело ее 65-летнего сына в зале на диване.

Следователи не обнаружили признаков насильственной смерти на телах. Назначены судебно-медицинские исследования с целью определения причины их смерти.